Про це йдеться у привітанні президента у Facebook.

“Це не просто професія, це – місія. Це насамперед поклик душі і серця, адже робота працівників соціальної сфери охоплює всі вікові та соціальні категорії населення. Завдяки турботі патронатних вихователів діти, які залишилися без батьківського піклування, отримують сімейний затишок і знову вчаться довіряти й любити. Соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти. Ви адаптуєте дітей з інвалідністю до повноцінного життя та прибираєте штучні кордони між дітьми, які так необачно створили дорослі. Саме соціальний супровід на роботі дає змогу людям з ментальними порушеннями працевлаштуватися й виконувати свої обов’язки”, – зазначив президент.

За його словами, соціальні працівники реалізують у суспільстві милосердя, опікуючись людьми, котрі опинилися на вулиці.

Кожен візит соцпрацівника до похилої людини додає життєдайної енергії та допомагає уникнути відчуття самотності.

“Завдяки вам ми щодня переконуємося – світ тримається на доброті!” – привітав Володимир Зеленський.