Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловив обурення з приводу організації в Запоріжжі фестивалю "Khortytsia Freedom-2020" і спрогнозував зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 у регіоні.

Таку заяву він зробив під час сьогоднішнього брифінгу.

Степанов уточнив, що за минулу добу в Запорізькій області коронавірус діагностували у 100 осіб.

“Чому я згадав Запорізьку область? Я вчора побачив фото зі святкування в Запоріжжі “Khortytsia Freedom”, на якому зібралися десятки тисяч людей, виходячи з фото. Був концерт… У нас у країні щодня реєструється понад 3 тис. хворих. У нас кожного дня вмирають люди, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, із середньої тяжкості або тяжким перебігом хвороби. Наші лікарі, які рятують хворих на COVID-19, роблять це в цілодобовому режимі. Питання до організаторів цих свят – до місцевої влади, наскільки я розумію: вам просто не дає спокою, що ви не перебуваєте в своєрідних “лідерах” за кількістю хворих кожного дня?” – зазначив міністр.

Степанов нагадав, що тиждень тому, в понеділок, було проведено нараду з мерами міст, обласних центрів. За словами голови МОЗ, це була “досить конструктивна розмова, як нам побороти коронавірусну хворобу”.

“Ми домовилися, що ми не граємо в політику і не використовуємо COVID-19 при політичній боротьбі. Ми почули прохання мерів по дитячих садках, по школах, як краще робити, почули ваші поради, знайшли спільні рішення. Домовилися, що обмеження в “червоній” зоні будуть встановлюватися рішенням (державної комісії) ТЕБ та НС з обов’язковим залученням регіональних комісій. І головне: ми домовилися, що ми не проводимо масових заходів, оскільки вони є дуже великою небезпекою з точки зору поширення коронавірусної хвороби”, – розповів очільник МОЗ.

“Обов’язково потрібно було провести такий захід (у Запоріжжі – ред.), зібрати десятки тисяч людей?.. У мене немає питань до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто треш якийсь – те, що ви робите. У мене просто немає іншого слова, коли я побачив ці фотографії з проведення цієї події. Треба було обов’язково проводити концерт таким чином?” – запитав Степанов.

Він уточнив, що звернеться до “колег, які відповідають за заходи контролю”, на рахунок реагування та складання протоколів.

Степанов упевнений, що в Запорізькій області тепер буде спостерігатися збільшення кількості хворих на COVID-19.

“Зараз будемо дивитися, що у нас відбуватиметься в Запорізькій області. Зрозуміло, що після проведення таких масових заходів буде збільшення кількості хворих на COVID-19”, – наголосив він.

(На відео – з 3:50)

Як повідомляє видання 061.ua, музичний фестиваль “Khortytsia Freedom-2020” проходив у Запоріжжі протягом двох днів, 19 та 20 вересня.

Захід зібрав десятки тисяч глядачів, близько 30 артистів і груп на трьох сценах, понад 20 учасників на фудкорті.

І хоча організатори готували локацію з урахуванням вимог МОЗ (нанесли розмітку для дотримання соціальної дистанції, волонтери вимірювали температуру гостям, пропонували маски, антисептик), проте тисячі глядачів хотіли зайняти місця ближче до сцени. В результаті натовп гостей стояв впритул один до одного, не звертаючи уваги на дистанцію і наявність масок.

На фестивалі виступили Jerry Heil, Тамерлан і Альона, Оля Полякова і “Ляпіс-98”, Krutь, “ДахаБраха”, Оля Полякова, Сергій Бабкін та інші.