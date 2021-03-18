Президент США Джо Байден вважає, що вивести американський контингент з Афганістану до 1 травня буде дуже складно через встановлений дедлайн.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC.

Присутність американських військ в Афганістані називають “найдовшою війною в історії Америки”. У лютому 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп домовився з Талібаном про те, що американські війська залишать Афганістан до 1 травня. Натомість таліби пообіцяли розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою” і припинити напади на американські війська.

Про своє бачення питання Байден сказав за день до того, як представники Росії, Китаю, США, Пакистану зустрілися з делегацією з Афганістану і учасниками переговорів Талібану, щоб “спробувати вийти з глухого кута в мирних переговорах”.

“Я зараз приймаю рішення про те, коли вони підуть. Це може статися, але це складно”, – сказав Байден.

На сьогоднішній день, в Афганістані 2,5 тисячі американських військовослужбовців. У момент, коли Трамп домовився про поетапне виведення військ, там було близько 11 тисяч американських солдат.

Американську сторону в переговорах з Талібаном представляє дипломат Залмай Халілзад, який працював при адміністрації Дональда Трампа.

Раніше Талібан попереджав, що може відновити атаки на міжнародні сили, що діють під егідою США, якщо Байден не вкладеться в термін, відведений для виводу іноземних військ.