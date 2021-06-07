Українська IT-компанія EVO, з якою об'єднався найбільший інтернет-супермаркет Rozetka, відкрила центр розробки в Білорусі та збирається залучити розробників для роботи над e-commerce та fintech-проєктами компанії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“Ми прагнемо побудувати екосистему для професійного зростання розробників. В EVO приходять надовго: створювати продукти, якими користуються мільйони, отримувати зворотний зв’язок від реальних клієнтів, робити найкраще, на що спроможні. З початку пандемії ми почали поступово залучати в команду спеціалістів з Білорусі та виявилося, що нам легко адаптуватися одне до одного, легко працювати разом”, — розповідає Тарас Мурашко, технічний директор EVO.

У Білорусі відкрито декілька десятків вакансій, серед яких — Senior Python Back End Engineer, Middle JavaScript Engineer, Middle Front End (React) Engineer, Middle Python Software Engineer.

На ринку Білорусі в EVO вже є проєкти — маркетплейс Deal.by та онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.by. Щорічно компанія проводить заходи для ринку інтернет-торгівлі: конференція E-commerce Day, E-commerce Премію, регіональні семінари. Також у компанії є офіс в Білорусі.

На сайті компанії ця новина з’явилася 4 червня, але тільки сьогодні на неї звернуло увагу спеціалізоване видання DOU.

У коментарях під новиною програмісти розкритикували таке рішення компанії.

“Як можна бачити, компанія EVO допустила фатальну помилку відкривши офіс без попередньої консультації з експертами з DOU”, “Це якийсь …” – Швондер”, “Вчасно. Якими дегенератами потрібно бути. Мда, все валять звідти, а EVO вирішили зайти … мабуть, розраховують по-дешевці отримати веслярів”, “Ганьба всім, хто несе гроші в казну диктатора Лукашенка. Питання до співробітників, EVO, вам не соромно там працювати?”, “це вже зашквар чи ще ні? По-моєму вже так. Це як розписатися в повну безпринципність”, – пишуть в коментарях.

Зазначимо, що в 2018 році найбільший інтернет-супермаркет Rozetka об’єднався з маркетплейсамі EVO. Управляє об’єднаною компанією рада директорів, до якої увійшли представники обох сторін.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.