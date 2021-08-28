Президент США Джо Байден заявив, що атака на позиції бойовиків терористичної організації ІДІЛ - не остання.

Про це сказано в повідомленні Білого дому.

Кілька годин тому повідомлялося, що США завдали удару по Ісламській державі в східній частині Афганістану після атаки на аеропорт Кабула, внаслідок якої загинули 13 американських військових і десятки афганців.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що ліквідували “дві важливі цілі” серед бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ). Внаслідок атаки з боку США загинули “організатор” та “оператор” теракту в районі аеропорту Кабула. Ще одна особа зазнала поранень.

Президент США сказав, що йому відомо про результат удару по бойовиках ІДІЛу.

“Я казав, що ми знайдемо відповідальних за теракт проти наших військових та мирних жителів… Цей удар не був останнім. Ми знайдемо будь-кого, причетного до теракту й змусимо його заплатити. Якщо хтось намагатиметься зашкодити США чи атакувати наші війська – ми відповімо. Це безсумнівно”, – заявив Байден.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Президент США наказав завдати удар у відповідь.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

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