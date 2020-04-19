Про це повідомляє прес-служба ДПСУ в Facebook.

“На Закарпатті відділення Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, де підтвердилося захворювання на COVID-19 у прикордонників, перейшло на режим обсервації. Військовослужбовці відділення разом з лікарем Львівського прикордонного госпіталю постійно знаходяться на території військового містечка. Підрозділ має свою хлібопічку, в якій на сьогоднішнє свято спекли паски”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в підрозділі налагоджений особливий режим побуту і служби.

“Між собою всі спілкуються тільки з тим, з ким живуть в приміщеннях. Харчуються позмінно. Щонайменше чотири рази в день дезінфікують приміщення, постійно проводять температурний скринінг”, – сказано в повідомленні.