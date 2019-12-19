Фігурант у справі щодо катастрофи малазійського боїнга МН17 Володимир Цемах подав до Європейського суду з прав людини скаргу проти України і Нідерландів.

Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.

У своїй скарзі Цемах звинуватив співробітників правоохоронних органів України та Нідерландів “в незаконному викраденні й утриманні його в СІЗО в Києві”.

Також Цемах заявив, що правоохоронці застосовували щодо нього психотропні препарати, поки він був у камері.

За словами його адвоката – це “кричуще порушення прав людини”.

На скаргу Цемаха відреагував засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс. У коментарі “Укрінформу” він сказав, що ця ситуація абсурдна по своїй суті.

“Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом у рамках обміну полоненими між Україною та Росією, попри те, що він українець, потім його втеча безпосередньо до Росії, а потім відмова Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це”, – сказав Гіґґінс.