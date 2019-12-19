Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.
У своїй скарзі Цемах звинуватив співробітників правоохоронних органів України та Нідерландів “в незаконному викраденні й утриманні його в СІЗО в Києві”.
Також Цемах заявив, що правоохоронці застосовували щодо нього психотропні препарати, поки він був у камері.
За словами його адвоката – це “кричуще порушення прав людини”.
На скаргу Цемаха відреагував засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс. У коментарі “Укрінформу” він сказав, що ця ситуація абсурдна по своїй суті.
“Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом у рамках обміну полоненими між Україною та Росією, попри те, що він українець, потім його втеча безпосередньо до Росії, а потім відмова Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це”, – сказав Гіґґінс.
- Наприкінці червня українські спецслужби провели операцію на території самопроголошеної “Донецької Народної Республіки” (“ДНР”) і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.
- 7 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що бойовик “ДНР” Володимир Цемах був допитаний перед відправленням до Росії. Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що відмова включити Володимира Цемаха до перліку на обмін означала б припинення переговорів з Росією.
- “Зенітника ДНР” Володимира Цемаха називають однією з причин затягування обміну ув’язненими і полоненими між Україною і Росією. #Букви розбиралися, хто такий Цемах і навіщо він потрібен Росії.