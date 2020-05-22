У травні гуртова ціна газу для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів становитиме 2,3 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування). Це на 21 % менше в порівнянні з квітнем.

Про це поінформували в прес-службі НАК “Нафтогаз України”.

“У травні 2020 року гуртова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21 % менше у порівнянні з квітнем 2020 року”, – зазначається в повідомленні.

У НАК уточнили, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу досягло 62 % (з початку поточного року ціна ПСО зменшилася на 51 %).

У “Нафтогазі” пояснили таке зниження рекордним падінням цін на всі види енергоносіїв, спровокованим світовою економічною кризою. За даними аналітиків НАК, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років.

“В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів”, – наголошується в повідомленні.

У НАК нагадали, що з січня 2020 року гуртова ціна на природний газ у рамках спеціальних зобов’язань розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 17 від 24 січня 2020 року. Згідно з новою методикою, ціна на поточний місяць визначається відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (TTF).

Варто зазначити, що в квітні ціна газу для населення становила 2900 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування). У січні вартість газу становила 4650 грн за тисячу кубометрів.