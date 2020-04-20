Ціна на американську нафту впала до рівня, що не фіксувався з 1999 року.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Ціна за барель West Texas Intermediate (WTI), основної марки американської нафти, в понеділок впала на 19,3% до 14,74 доларів – рекордно низького рівня з 1999 року”, – сказано в повідомленні.

При цьому спостерігаються і подальші тенденції до падіння попиту на нафту. Попит на продукцію по всьому світу стає все менше через пандемію коронавірусу.

Повідомляється, що нафтова індустрія намагається впоратися з реалізацією надмірних запасів палива, все далі і далі знижуючи ціни.

Нагадаємо, що раніше країни-члени ОПЕК досягли угоди про скорочення видобутку нафти на 10%, що є безпрецедентною в історії угодою про скорочення виробництва.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі