Ціна на газ для населення в Україні за рік (з січня по січень) знизилася на 25 %.

Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє кореспондент #Букв.

“Якщо говорити про те, як нам вдалося вирішити питання з ціною на газ. Дійсно, були великі ризики того, що нам не вдасться підписати договір на транспортування по території України газу в Європу. Як результат – вийшло. Це дозволило нам забезпечити зменшення ціни на газ для наших споживачів у співвідношенні січень до січня на 25 %“, – наголосив він.

Оржель додав, що наразі існує необхідність інвестицій в енергетичну інфраструктуру.

“Потрібно говорити чесно, що є й інші фактори, що впливають на кінцевий тариф. Є необхідність інвестиційних вкладень в інфраструктуру, в енергетичну інфраструктуру, є значна зношеність основних фондів. Але ми все-таки, максимально балансуючи ситуацію, вкладали кошти в оновлення основних фондів і інфраструктури”, – розповів він.

Коментуючи тарифи на електричну енергію, Оржель заявив, що “середньозважений тариф за період роботи Уряду знижено на 26 %”.

“Якщо говорити по результатам, а сьогодні у нас вже лютий, ми забезпечили стабільне проходження опалювального сезону”, – наголосив міністр.