Про це повідомляє портал FX Street.

Свій прогноз компанія зробила на тлі цінової війни на ринку нафти.

“Прогноз для ринку нафти ще більш плачевний, ніж в листопаді 2014 року, коли також розгорілася цінова війна, оскільки мова йде про значне падіння попиту на нафту через коронавірус. Це еквівалентно шоку попиту в 1Q09 на тлі зростання виробництва ОПЕК в 2Q15 для ймовірного результату цін в 1Q16. На нашу думку, це повністю міняє погляди на ринки нафти й газу, оскільки виробники з низькою собівартістю збільшують поставки зі своїх резервних потужностей, щоб змусити більш дорогих виробників скоротити видобуток”, – зазначають в Goldman Sachs.

На момент публікації Brent торгується на рівні 32,60 доларів – це найнижчий показник з лютого 2016 року. Нафта WTI також торгується на рівні чотирирічного мінімуму – близько 29 доларів. Обидва показники в даний час знижуються більш ніж на 27% в день.