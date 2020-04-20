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Ціна на російську нафту Urals впала нижче $0 слідом за американською WTI

Вартість бареля російської нафти Urals, як і американської WTI, сьогодні досягла історичного мінімуму та опустилася нижче нуля доларів.

Понеділок, 20 квітня 2020, 23:57

Про це повідомляє російське видання РБК Росія з посиланням на дані сервісу Refinitiv.

Увечері в понеділок, 20 квітня, розрахункова вартість нафти марки Urals, яку виробляють російські компанії “Роснефть”, “Башнефть”, “Татнефть” та інші, впала на 112,7% в порівнянні з попереднім днем ​​— з 15,75 до -2 доларів за барель.

Вартість Urals поступово знижувалася протягом останнього місяця. Так 18 березня ціна російської нафтової суміші Urals впала до $18,64 за барель, що відповідає цінам 2002 року. 2 квітня 2020 року — впала до $10,54 за барель, а це мінімальний рівень з березня 1999 року.

Значне падіння ціни на російську нафту відбулося відразу після падіння вартості бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), основної марки в США. Ціна на WTI сьогодні вперше в історії також обвалилася до показника нижче нуля та наблизилася до мінус 40 доларів.

Теги: нафта, Росія, роснефть

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