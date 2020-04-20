Ціна на російську нафту Urals впала нижче $0 слідом за американською WTI

Про це повідомляє російське видання РБК Росія з посиланням на дані сервісу Refinitiv.
Увечері в понеділок, 20 квітня, розрахункова вартість нафти марки Urals, яку виробляють російські компанії “Роснефть”, “Башнефть”, “Татнефть” та інші, впала на 112,7% в порівнянні з попереднім днем — з 15,75 до -2 доларів за барель.
Вартість Urals поступово знижувалася протягом останнього місяця. Так 18 березня ціна російської нафтової суміші Urals впала до $18,64 за барель, що відповідає цінам 2002 року. 2 квітня 2020 року — впала до $10,54 за барель, а це мінімальний рівень з березня 1999 року.
Значне падіння ціни на російську нафту відбулося відразу після падіння вартості бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), основної марки в США. Ціна на WTI сьогодні вперше в історії також обвалилася до показника нижче нуля та наблизилася до мінус 40 доларів.
- Нагадаємо, на початку березня в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що через пандемію коронавірусу попит на нафту впаде вперше з 2009-го року. Тоді ж світові ціни на нафту впали на 31% — це був найгірший показник з 1991 року.
- У квітні в міжнародному енергетичному агентстві заявили, що пандемія COVID-19 може повністю зупинити десятиліття зростання попиту на нафту в усьому світі.
- Раніше Саудівська Аравія, Росія та інші виробники намагалися підтримати ціни на ринку. 12 квітня ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити в травні-червні видобуток на 9,7 млн барелів на добу. Це 10% світового пропозиції.