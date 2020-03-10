Про це повідомляє агентство Reuters.
Згідно з даними торгів світових бірж, золото XAU показало зростання на 1,5%, до $1699,20 доларів за унцію, а потім до $1702,45.
Ф’ючерси на золото в США GCv1 підскочили на 1,6%, до $1699,70 за унцію.
Зростання вартості золота пов’язане з панікою, яку спричинив коронавірус на фінансовому ринку. У той самий час популярність набувають “безпечні активи”, до яких відносять дорогоцінні метали, зокрема золото.
- 9 березня на Лондонській фондовій біржі обвалилися акції російських компаній, а все через обвал нафтових цін.