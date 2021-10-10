Сьогодні в центрі Києва з 07:00 до 13:00 проведення Українського військового забігу перекриють ряд вулиць.

Про це повідомили у Патрульній поліції України та Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);

Арсенальній площі;

вулиці Івана Мазепи;

Площі Слави;

вулиці Лаврській;

вулиці Запечерній;

алеї Героїв Крут;

Парковій дорозі;

Петрівській алеї.

На час проведення масового спортивного заходу “Легкоатлетичний пробіг Український Військовий Забіг/Military Run UA” також буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.

Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано:

тролейбус № 38 від ст. м. “Видубичі” до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

автобус № 24 від залізничного вокзалу “Центральний” до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського

автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. “Палац Спорту” – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом

автобус № 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).