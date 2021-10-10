Про це повідомили у Патрульній поліції України та Київській міській державній адміністрації.
Зокрема, з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
- Арсенальній площі;
- вулиці Івана Мазепи;
- Площі Слави;
- вулиці Лаврській;
- вулиці Запечерній;
- алеї Героїв Крут;
- Парковій дорозі;
- Петрівській алеї.
На час проведення масового спортивного заходу “Легкоатлетичний пробіг Український Військовий Забіг/Military Run UA” також буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.
Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано:
- тролейбус № 38 від ст. м. “Видубичі” до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)
- автобус № 24 від залізничного вокзалу “Центральний” до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського
- автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. “Палац Спорту” – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом
- автобус № 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).
- Нагадаємо, раніше у Києві обмежували рух транспорту мостом Метро для того, що відремонтувати деформаційні шви.