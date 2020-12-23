У Києві сьогодні зранку йде мокрий сніг, через що на автомагістралях столиці утворилися затори.

Про це розповідають #Букви.

Рух Північним мостом, Південним мостом, мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега.

ДТП фіксуються майже на усіх великих автошляхах: Набережному шосе, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Оболонському проспекті, на окружній дорозі.

Затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, Басейній, Володимирському узвозі, на Хрещатику, Європейській площі, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькій, Бориса Грінченка.

На лівому березі ледь рухається потік на Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Бажана та проспекті Романа Шухевича.