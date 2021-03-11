Covid-19 Україна

оновлено 11.03.2021 о 21:02

Всього:

1425522 (+9084)

Хворіють:

187591 (+9084)

Вилікувались:

1210246 (+5330)

Померло:

27685 (+262)

22:43 Трамп проголосував на місцевих виборах по пошті, хоча раніше був проти
22:26 Екс-офіцеру Міннеаполіса, обвинуваченому у вбивстві Джорджа Флойда, загрожує до 40 років в'язниці
22:25 Ратаковскі народила первістка: тендітне фото 
21:55 В СБУ відзвітували про розслідування держзради
21:39 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 11 березня
21:27 США поділяться надлишками вакцин проти COVID-19 з усім світом, – Байден
21:02 Центр протидії дезінформації: в РНБО розповіли, коли почне роботу і хто в ньому працюватиме
21:01 TikTok запроваджує нові функції для боротьби з булінгом
20:40 YouTube за півроку видалив 30 тисяч відео з дезінформацією про COVID-вакцини
20:21 Мільйони людей в Ємені голодують через блокування Саудівською Аравією доступу до палива, — CNN
20:00 У віці 94 років помер винахідник аудіокасети Лу Оттенс
19:58 Буш, Обама, Картер і Клінтон закликали зробити щеплення проти COVID-19: відео
19:55 Статки Уоррена Баффета вперше сягнули до $100 млрд
19:37 Данілов прокоментував заяви Мендель про санкції проти Коломойського 
19:15 Pfizer хоче виробляти COVID-вакцину в Індії, – Reuters
19:12 Смертність від COVID-19 в Україні може досягти піку через 2 – 3 тижні, – прогноз НАН
19:07 Пріянка Чопра і Нік Джонас оголосять номінантів премії «Оскар»
18:38 Наукові перегони: що відбувалося з акціями виробників вакцини за рік пандемії
18:38 Alyona Alyona презентувала новий кліп, присвячений боді-позитиву
18:27 З сайту Білого дому вилучили функцію надсилання петиції президенту
18:24 РНБО продовжила санкції проти двох російський банків
18:12 Шопінг у мережі: через пандемію онлайн-магазини отримали рекордний виторг
18:00 Мексика зробила ще один крок до повної легалізації марихуани
17:42 Удар по туризму: через пандемію мандрівки скоротилися на 58-78%
17:21 Норвегія стала сьомою країною, яка зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca
17:12 Принц Вільям відповів на звинувачення королівської родини в расизмі
16:55 Фонд держмайна продав спиртзавод у Сумській області за 108 млн гривень
16:44 У Мін’юсті пояснили, як розпізнати гендерну дискримінацію та куди звертатися
15:57 З’явилося відео рятувальної операції на місці аварії суховантажу біля Румунії

Центр протидії дезінформації: в РНБО розповіли, коли почне роботу і хто в ньому працюватиме

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів деталі про початок роботи Центру протидії дезінформації, який було анонсовано президентом Володимиром Зеленським.

Четвер, 11 березня 2021, 21:02

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Як повідомлялося раніше, 11 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак презентував Центр протидії дезінформації, який має розпочати роботу вже найближчим часом. 

Читайте також:

Білосніжка, фейки та мільйон акаунтів: як презентували Центр протидії дезінформації

За словами секретаря РНБО, цей центр вже створений і розпочне роботу у вівторок.

“Він починає працювати із наступного вівторка (16 березня — ред.). Сам центр знаходитиметься в ситуаційному центрі апарату РНБО на вулиці Банковій”, — розповів Данілов.

За словами секретаря, РНБО вела роботу в цьому напрямку впродовж останнього року. Працівники, що опікувалися питанням протидії дезінформації, тепер увійдуть до новоствореного центру.

“До центру будуть залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства і ми зможемо надати відсіч тій дезінформації, яка є на території України з боку Російської Федерації”, — сказал він.

За словами Данілова, очільника Центру президент призначатиме своїм указом.

Теги: РНБО, дезинформация

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook