Центр протидії дезінформації: в РНБО розповіли, коли почне роботу і хто в ньому працюватиме

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів деталі про початок роботи Центру протидії дезінформації, який було анонсовано президентом Володимиром Зеленським.

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Як повідомлялося раніше, 11 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак презентував Центр протидії дезінформації, який має розпочати роботу вже найближчим часом.

За словами секретаря РНБО, цей центр вже створений і розпочне роботу у вівторок.

“Він починає працювати із наступного вівторка (16 березня — ред.). Сам центр знаходитиметься в ситуаційному центрі апарату РНБО на вулиці Банковій”, — розповів Данілов.

За словами секретаря, РНБО вела роботу в цьому напрямку впродовж останнього року. Працівники, що опікувалися питанням протидії дезінформації, тепер увійдуть до новоствореного центру.

“До центру будуть залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства і ми зможемо надати відсіч тій дезінформації, яка є на території України з боку Російської Федерації”, — сказал він.

За словами Данілова, очільника Центру президент призначатиме своїм указом.