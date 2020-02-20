Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.
Відзначається, що медичний центр буде переведений в суворий режим безпеки.
Також повідомляється, що на даний момент всі евакуйовані з Китаю українці здорові, у них немає ніяких симптомів хвороби.
При цьому евакуйовані все одно повинні в обов’язковому порядку пройти обсервацію.
“Евакуйовані громадяни будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки”, – сказано в повідомленні.
Також стверджується, що в Нові Санжари для огляду евакуйованих залучені кращі медики і фахівці з Києва.
- Українців, а також іноземних громадян, евакуйованих із Китаю, розмістять у медичному центрі Національної гвардії “Нові Санжари” в Полтавській області.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.