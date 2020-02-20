Місцева влада обіцяє ізолювати медичний центр в Нових Санжарах, в якому помістять українців, евакуйованих з Китаю.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

Відзначається, що медичний центр буде переведений в суворий режим безпеки.

Також повідомляється, що на даний момент всі евакуйовані з Китаю українці здорові, у них немає ніяких симптомів хвороби.

При цьому евакуйовані все одно повинні в обов’язковому порядку пройти обсервацію.

“Евакуйовані громадяни будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки”, – сказано в повідомленні.

Також стверджується, що в Нові Санжари для огляду евакуйованих залучені кращі медики і фахівці з Києва.