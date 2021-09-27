Центральні телеканали показали піар-фільм, розісланий Офісом президента, про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України, а саме про голову ОПУ Андрія Єрмака та його заступника Кирила Тимошенка. Президенту у фільмі відвели другий план.

Про це пише видання “Детектор.Медіа”.

Серед каналів, який показав цей фільм, був і суспільний телеканал “UA: Перший”.

Варто зазначити, що за часів президентства Леоніда Кучми так само існувала практика розсилати всім телеканалам указівки: що показувати, як показувати, про що мовчати. Більшість телеканалів ці вказівки, або темники, як їх називали, виконувала. Автори ж темників пояснювали, що просто підказували журналістам, що важливого відбувається у країні.

Фільм про святкування 30-річчя

До цієї знаменної події Офіс президента зняв фільм про те, як саме готувалися до святкування. І цей фільм запропонували центральним телеканалам.

І 24 вересня на шести телеканалах Ахметова, Пінчука, Коломойського і Фірташа-Льовочкіна вийшов цей фільм. Показали цей фільм і на “UA: Першому”.

Впродовж 54-х хвилин фільму можна було почути коментарі перших осіб держави – голови ОПУ Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, міністра культури та інформполітики, колишнього керівника холдингу “1+1” Олександра Ткаченка та інших.

Крім того, у фільмі можна побачити режисерів, композиторів, співаків, військових, спортсменів. Є уривки промов Зеленського, зокрема і уривки з його великих пресконференцій.

У фільми акцентували увагу і на саміті перших леді, який проводила дружина президента – Олена Зеленська. Голова МЗС України Кулеба назвав саміт “дуже крутим заходом”.

Загалом фільм сповнений гарними кадрами маршу військових, щирими словами із виступу Зеленського щодо окупованого Криму. Багато кадрів Києва із висоти пташиного польоту, романтична музика.

Хто є автором фільму – не відомо.