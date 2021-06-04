Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, крім Львова, Києва та Одеси, центри вакцинації відкриються ще в семи містах.
Київ
Вакцинацію проводитимуть на базі Міжнародного виставкового центру, за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Центр вакцинації буде відкрито з 10:00 до 17:30.
Цього тижня для мінімізації черг процес вакцинації записаних у застосунку “Дія” киян буде змінено. Зокрема, місцева влада вирішила розмежувати киян, які прийдуть на щеплення, на два потоки.
Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у “Дії”, але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку “живої черги”.
Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку “живої черги”.
У Київському центрі вакцинації щеплення роблять вакциною CoronaVac.
Полтавська область
У Полтаві центр вакцинації працюватиме на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);
У Кременчузі – на базі Кременчуцького ліцею №11 “Гарант” (вул. Першотравнева, 53);
У Лубнах – на базі кінотеатру “Київська Русь” (проспект Володимирський, 16);
У Горішніх Плавнях – відокремлений адмінкорпус ПрАТ “Гірничо-збагачувальний комбінат” (вул. Будівельників, 16);
У Миргороді – на базі будинку культури Миргородської міської ради.
Напередодні вакцинації людина, яка раніше записалася через “Дію” чи сімейного лікаря, отримає смс-повідомлення або дзвінок із відповідним інформуванням. Якщо хтось не записався через “Дію”, але хоче вакцинуватися, може зателефонувати до відповідного центру щеплення й записатися.
Крім того, якщо в населеному пункті немає центру вакцинації, але людина хоче цими вихідними отримати щеплення, вона може звернутися до територіального центру ПМСД, де є вакцина.
Щеплюватимуть у центрах Полтавської області вакциною CoronaVac від компанії Sinovac. Ревакцинація відбуватиметься через 28 днів.
Загалом у планах за вихідні провакцинувати 5800 людей. У Полтаві й Кременчуці – по 1000 за день, у Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях – по 300 за день
Львів
У Львові щеплення робитимуть на базі стадіону “Арена Львів” з 10:00 до 19:00. Цими вихідними там облаштують додатковий майданчик та додадуть ще дві бригади, аби встигнути щепити більше людей.
Щеплювати львів’ян будуть вакциною CoronaVac.
Одеса
В неділю, 6 червня, в Одесі будуть працювати три центри вакцинації населення: на базі ТЦ “Мегадом“, вул. Толбухіна, 135; ТЦ “Fontan Sky“, пров. Семафорний, 4 та ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А.
Щеплення вакциною CoronaVac тут зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у застосунку “Дія“. Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями.
Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.
Тернопіль
У Тернополі у суботу та неділю Центр вакцинації працюватиме на базі Центра дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, вул. Злуки 45.
Щеплюватимуть громадян вакциною CoronaVac з 9:00 до 16:00.
Рівне
Центр вакцинації відкриють на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука (в актовому залі).
Щеплення проводитиметься вакциною CoronaVac.
Центр вакцинації діятиме з 9:00 до 21:00.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”.