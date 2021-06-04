У вихідні, 5-6 червня, центри масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19 почнуть роботу ще в ряді міст України.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, крім Львова, Києва та Одеси, центри вакцинації відкриються ще в семи містах.

Київ

Вакцинацію проводитимуть на базі Міжнародного виставкового центру, за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Центр вакцинації буде відкрито з 10:00 до 17:30.

Цього тижня для мінімізації черг процес вакцинації записаних у застосунку “Дія” киян буде змінено. Зокрема, місцева влада вирішила розмежувати киян, які прийдуть на щеплення, на два потоки.

Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у “Дії”, але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку “живої черги”.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку “живої черги”.

У Київському центрі вакцинації щеплення роблять вакциною CoronaVac.

Полтавська область

У Полтаві центр вакцинації працюватиме на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);

У Кременчузі – на базі Кременчуцького ліцею №11 “Гарант” (вул. Першотравнева, 53);

У Лубнах – на базі кінотеатру “Київська Русь” (проспект Володимирський, 16);

У Горішніх Плавнях – відокремлений адмінкорпус ПрАТ “Гірничо-збагачувальний комбінат” (вул. Будівельників, 16);

У Миргороді – на базі будинку культури Миргородської міської ради.

Напередодні вакцинації людина, яка раніше записалася через “Дію” чи сімейного лікаря, отримає смс-повідомлення або дзвінок із відповідним інформуванням. Якщо хтось не записався через “Дію”, але хоче вакцинуватися, може зателефонувати до відповідного центру щеплення й записатися.

Крім того, якщо в населеному пункті немає центру вакцинації, але людина хоче цими вихідними отримати щеплення, вона може звернутися до територіального центру ПМСД, де є вакцина.

Щеплюватимуть у центрах Полтавської області вакциною CoronaVac від компанії Sinovac. Ревакцинація відбуватиметься через 28 днів.

Загалом у планах за вихідні провакцинувати 5800 людей. У Полтаві й Кременчуці – по 1000 за день, у Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях – по 300 за день

Львів

У Львові щеплення робитимуть на базі стадіону “Арена Львів” з 10:00 до 19:00. Цими вихідними там облаштують додатковий майданчик та додадуть ще дві бригади, аби встигнути щепити більше людей.

Щеплювати львів’ян будуть вакциною CoronaVac.

Одеса

В неділю, 6 червня, в Одесі будуть працювати три центри вакцинації населення: на базі ТЦ “Мегадом“, вул. Толбухіна, 135; ТЦ “Fontan Sky“, пров. Семафорний, 4 та ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А.

Щеплення вакциною CoronaVac тут зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у застосунку “Дія“. Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями.

Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.

Тернопіль

У Тернополі у суботу та неділю Центр вакцинації працюватиме на базі Центра дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, вул. Злуки 45.

Щеплюватимуть громадян вакциною CoronaVac з 9:00 до 16:00.

Рівне

Центр вакцинації відкриють на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука (в актовому залі).

Щеплення проводитиметься вакциною CoronaVac.

Центр вакцинації діятиме з 9:00 до 21:00.