Більшість українців вважають, що ситуація в багатьох сферах життя країни не змінилася з початку 2019 року, а в деяких – навіть значно погіршилася.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

“Як і рік тому, більшість громадян вважає, що у більшості сфер життя становище в Україні за поточний рік погіршилося, хоча й меншою мірою, ніж минулого року. Рік тому щодо більшості сфер переважали оцінки змін на гірше, а цього року переважає думка, що ситуація не змінилася”, – відзначають соціологи.

Найбільш негативні зміни в 2019 році, на думку українців, відбулися: в рівні цін і тарифів (погіршення відзначили 60,9 % опитаних), у сфері охорони здоров’я (45,7 %), соціального захисту (43,5 %).

Поліпшення ситуації українці відзначили лише в трьох сферах: обороноздатності країни (30,6 % позначили зміни на краще), міжнародному іміджі України (30,8 %) і міжнаціональних відносинах (18,8 %).

“У решті оцінюваних сфер переважають відповіді “не змінилося”, проте в балансі відповідей щодо змін на краще чи на гірше переважає негатив, хоча й істотно менший, ніж у 2018 році”, – наголошують соціологи.

Наприклад, 27,5 % опитаних заявили, що економічне становище країни погіршилося, 57,8 % – що не змінилося. 30,6 % респондентів повідомили про погіршення рівня добробуту їхніх сімей (58,5 % заявили про відсутність змін).

Про відсутність змін у рівні демократії заявили 61,5 % респондентів, рівні свободи слова – 58,2 %, ситуації зі злочинністю в країні – 53,4 %, ситуації з дотриманням прав і свобод – 58,4 %, освіті – 46,3 %, пенсійному забезпеченні – 48,4 %, оплаті праці – 50,2 %.

“Загалом ситуація в країні у 2019 році, на думку 29 %, змінилася на гірше, на думку 14 % – на краще, а більшість – 47 % – вважає, що ситуація не змінилася”, – уточнили соціологи.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.