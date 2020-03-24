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Ціни на гречку та овочі зросли на 50%

В Антимонопольному комітеті України розповіли, що ціни на гречку та овочі зросли на 50% за останній місяць.

Вівторок, 24 березня 2020, 15:49

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

“Протягом останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ”, – йдеться в повідомленні.

У комітеті наголошують, що в деяких регіонах країни ціни на гречку зросли з початку березня 2020 року на 50%, ціна на пшоно – на 24%, а ціни на цукор – на 16%.

“Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі зросли ціни на цибулю і моркву”, – сказано в повідомленні.

В АМКУ вимагають від харчових рітейлерів надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на хліб, крупи, цукор, борошно, м’ясо і овочі.

Теги: АМКУ, гречка, овощи, цены

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