Ціни на гречку та овочі зросли на 50%

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
“Протягом останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ”, – йдеться в повідомленні.
У комітеті наголошують, що в деяких регіонах країни ціни на гречку зросли з початку березня 2020 року на 50%, ціна на пшоно – на 24%, а ціни на цукор – на 16%.
“Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі зросли ціни на цибулю і моркву”, – сказано в повідомленні.
В АМКУ вимагають від харчових рітейлерів надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на хліб, крупи, цукор, борошно, м’ясо і овочі.
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