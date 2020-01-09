Церемонія вручення престижної кінопремії "Оскар" цього року знову відбудеться без ведучого.

Про це повідомила в Twitter Американська кіноакадемія.

“Цього року церемонія “Оскар” виглядає наступним чином: зірки – так, виступи – так, сюрпризи – так, ведучий – ні”, – наголошується в повідомленні.

Дану інформацію підтвердила один із керівників телекомпанії ABC, що займається “Оскаром”, Кері Берк. За її словами, рішення повторити “те, що спрацювало для нас у минулому році”, було прийнято спільно з Академією кінематографічних мистецтв і наук, інформує американський телеканал CNN.

Проведення церемонії “Оскара” без ведучого відбудеться втретє в історії премії і другий рік поспіль.

Так, у 2019 році церемонія пройшла без ведучого. Ним спочатку повинен був стати комік Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу, пов’язаного з його старими твітами, що ображають представників ЛГБТ. У підсумку основний акцент церемонії був зроблений на знаменитостях, які вручали нагороди.

До цього єдиний раз церемонія проводилася без ведучого в 1989 році.

92-а церемонія вручення нагород премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу відбудеться 9 лютого в Лос-Анджелесі – в театрі “Долбі” в Голлівуді. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC.