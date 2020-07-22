Церемонія вручення Нобелівської премії, яка повинна відбутися в грудні нинішнього року, в зв'язку з пандемією коронавірусу буде проходити в новому форматі.

Про це повідомили організатори премії.

“Глобальна пандемія і ситуація з COVID-19 здійснюють дуже широкий вплив на суспільство. Події, які об’єднують багато учасників, відкладаються або змінюють формат. Ця ситуація також вплине на Нобелівський тиждень 2020 року, на якому будуть прийняті нові формати, щоб відзначити і віддати данину поваги лауреатам цього року”, – йдеться в повідомленні.

Оголосити лауреатів планується, як зазвичай, у період з 5 по 12 жовтня.

А церемонію нагородження Фонд Нобеля розраховує провести 10 грудня. Оскільки вона буде проходити в новому форматі, організатори сподіваються, що церемонія відбудеться, навіть якщо жоден з лауреатів не зможе приїхати.

“Ми очікуємо, що зможемо провести церемонію вручення Нобелівської премії в Осло і Стокгольмі 10 грудня, використовуючи новий формат, який не тільки враховує обмеження, пов’язані з дотриманням соціальної дистанції, але і бере до уваги, що тільки деякі лауреати або навіть жоден з лауреатів не зможуть особисто бути присутнім на церемонії”, – наголосили у Фонді.