Церемонію вручення премії Британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва (BAFTA) вирішили перенести на два місяці у 2021 році через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті премії.

Так, проведення 74-ї церемонії BAFTA було заплановано на 14 лютого 2021 року. Але через ситуацію з коронавірусом її вирішено перенести на 11 квітня.

Таким чином, BAFTA відбудеться за два тижні до церемонії “Оскара”, яку також перенесли через COVID-19.

“Церемонія вручення премії у 2021 році проводитиметься в неділю, 11 квітня. Зміна раніше оголошеної дати, 14 лютого, пов’язана з впливом глобальної пандемії (коронавірусу, – ред.) і передбачає продовження періоду відбору. Детальнішу інформацію про церемонію буде оголошено згодом, цього року”, – зазначається в заяві.

Зазначене оголошення Британської кіноакадемії було оприлюднено услід за рішенням Американської академії кінематографічних мистецтв і наук щодо перенесення церемонії вручення премії “Оскар” з 28 лютого на 25 квітня.

Вручення премії BAFTA зазвичай відбувається на кілька тижнів раніше “Оскара”.

ДОВІДКА. Засновану в 1947 році премію BAFTA також називають “британським “Оскаром”. З 2017 року церемонія вручення премії проводиться в Королівському Альберт-Холі в Лондоні.

Нагороди BAFTA представлені в формі театральної маски, розробленої американським скульптором Міці Канліффом у 1955 році.

Церемонія проходила раніше у квітні або травні, але з 2001 року вона проводилася в лютому, щоб передувати кінопремії “Оскар”.