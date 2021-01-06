Церемонію вручення престижної музичної премії "Греммі" перенесли на березень через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Відповідну заяву оприлюднила американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису.

Так, спочатку 63-тя церемонія “Греммі” була запланована на 31 січня 2021 року.

Але на тлі погіршення ситуації з COVID-19 у Лос-Анджелесі організатори вирішили перенести захід на березень.

Нова дата проведення церемонії “Греммі” – 14 березня 2021 року.

“Після обговорень із експертами в галузі охорони здоров’я, ведучими церемонії і виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-ї церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року”, – йдеться в заяві.

Організатори наголошують, що критична ситуація з епідемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджує правильність цього рішення.

“Погіршення ситуації з COVID-19 у Лос-Анджелесі, коли лікарні перевантажені, відділення інтенсивної терапії заповнені, а також нові рекомендації з боку влади штату і місцевої влади підштовхнули нас до того, щоб перенести церемонію. Немає нічого важливішого за здоров’я і безпеку членів нашої музичної спільноти і сотень людей, які невпинно працюють над створенням шоу”, – йдеться в заяві.

Раніше Американська академія мистецтва і науки звукозапису оголосила номінантів на музичну премію Grammy-2021. Найбільшу кількість номінацій отримала співачка Бейонсе (дев’ять), хоча за період відбору номінантів вона не випустила новий альбом.

По шість номінацій – у кантрі-поп-виконавиці Тейлор Свіфт, репера Родді Річа і співачки Дуа Ліпи.

Вести церемонію повинен комік Тревор Ноа (ведучий The Daily Show).