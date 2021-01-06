Відповідну заяву оприлюднила американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису.
Так, спочатку 63-тя церемонія “Греммі” була запланована на 31 січня 2021 року.
Але на тлі погіршення ситуації з COVID-19 у Лос-Анджелесі організатори вирішили перенести захід на березень.
Нова дата проведення церемонії “Греммі” – 14 березня 2021 року.
“Після обговорень із експертами в галузі охорони здоров’я, ведучими церемонії і виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-ї церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року”, – йдеться в заяві.
Організатори наголошують, що критична ситуація з епідемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджує правильність цього рішення.
“Погіршення ситуації з COVID-19 у Лос-Анджелесі, коли лікарні перевантажені, відділення інтенсивної терапії заповнені, а також нові рекомендації з боку влади штату і місцевої влади підштовхнули нас до того, щоб перенести церемонію. Немає нічого важливішого за здоров’я і безпеку членів нашої музичної спільноти і сотень людей, які невпинно працюють над створенням шоу”, – йдеться в заяві.
Раніше Американська академія мистецтва і науки звукозапису оголосила номінантів на музичну премію Grammy-2021. Найбільшу кількість номінацій отримала співачка Бейонсе (дев’ять), хоча за період відбору номінантів вона не випустила новий альбом.
По шість номінацій – у кантрі-поп-виконавиці Тейлор Свіфт, репера Родді Річа і співачки Дуа Ліпи.
Вести церемонію повинен комік Тревор Ноа (ведучий The Daily Show).
- Раніше організатори музичної премії “Греммі” (Grammy) вирішили змінити назву номінації Best World Music Album (“Кращий альбом світової музики”). Тепер ця категорія називатиметься Best Global Music Album (“Кращий альбом всесвітньої музики”). На думку організаторів, слово world (“світовий”) несе “колоніальний підтекст”, а слово global (“всесвітній”) є більш нейтральним і коректним.
- 10 червня на сайті Академії звукозапису Grammy опублікували повний звід правил вперше за 63-річну історію.