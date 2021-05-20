8-тисячну церкву в штаті Луїзіана звинуватили в жорстокому поводженні з підлітками під час проведення так званих таборів духовного лідерства "220i", які проходили протягом 2005 - 2013 років. Підлітки, які були в таборах, розповідають, що їм давали фізично складні завдання, змушували проходити випробування на витривалість і так далі.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Вартість проходження програми не було з дешевих. Перший потік вартував 5 тисяч доларів, з серпня до червня. Це окрім витрат на дорогу, проживання та харчування. Підлітки жили в спартанських умовах. Їм не дозволяли користуватися гаджетами, Інтернетом, вести сторінки в соціальних мережах. На 10 місяців їх ізолювали від друзів, родини, знайомих і так далі.

Це були табірні зміни, під час яких підліткам намагались пояснити, яким був шлях, яким Ісус Христос йшов до місця розп’яття – Голгофи. Організатори хотіли зберегти автентичність біблійного сюжету й закликали підлітків повністю пройти шлях Месії. Так, все розпочиналося пізно ввечері з Гефсиманії та тривало майже добу.

Підлітки мали пройти повністю шлях страждань Христа, ходили пішки великі відстані, намагалися нести дерев’яний хрест та проходили багато інших випробувань. Все це тривало менш як добу – без їжі, сну та відпочинку.

Тепер організаторів такого табору, в який батьки самі відправляли своїх дітей-підлітків, звинувачують, як мінімум, у використанні гомофобних та расистських образ.

Приблизно семеро підлітків зголосило розповісти про те, що саме було в таборі та чому вони вирішили поскаржитися.

Церква Bethany Church, яка організовувала табори, знаходиться і місті Батон-Руж, штат Луїзіана. Програма табору вказувала на те, що підлітки захочуть вибрати шлях служіння Богові після його проходження. Також організатори обіцяли, що підлітки отримають набір корисних навичок, які згодяться їм в повсякденному житті.

Одна з жінок, яка зголосилася розповісти про табір, сказала, що дізнавшись про те, що там відбувалось – намагалась врятувати свою дочку.

Коли історія набула розголосу, 28 квітня нинішній пастор церкви Джонатан Стокстіл опублікував в соцмережі вибачення перед тими, хто був в таборах та відчував там дискомфорт. За його словами, це приблизно 500 молодих християн.

“Хоча це служіння принесло позитивні результати, були також недоліки, які призвели до негативних переживань багатьох… Наразі для мене та керівництва Bethany Church очевидно, що ми неправильно реалізували ціль програми”, – написав пастор.

Підлітки, які були в таборах, говорили про пережите відкрито або просили змінити їх імена. Вони одностайно сказали про те, що в багатотисячній церкві багато людей знало про те, що відбувається в таборах, але не протидіяли цьому, а, навпаки, агітували інших підлітків їхати туди.

В церкві на всі звинувачення офіційно відповіли:

“Це строго добровільна програма, в якій брали участь тільки за власним бажанням. Вона не була ідеальною, тому ми вирішили закрити її ще 8 років тому”.

Однак не всі підлітки були незадоволені програмою табору. До прикладу, Бріджит Лінвілл розповіла, що із задоволенням згадує час, проведений в таборі. Вона сказала, що поїхала туди за рекомендацією інших знайомих.