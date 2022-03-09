Про це повідомляє пресслужба CERT-UA.
Додатком до електронного листа є XLS-файл “лист підтримки.xlsx”, відкриття якого призведе до активації макроса, що забезпечить завантаження і запуск шкідливої програми Formbook/XLoader v2.5 (очевидно, що вміст-приманка документу не релевантна для громадян України).
Згадана шкідлива програма здійснить викрадення автентифікаційних даних, збережених у програмах комп’ютера, та їхню подальшу відправку на сервер управління зловмисників.
“Якщо ви відкрили файл у вкладені, негайно змінюйте паролі до облікових записів, які зберігаються та використовуються на комп’ютері”, – йдеться у повідомленні.
В урядовій команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою [email protected]
- Нагадаємо, офіційний представник Федерального бюро розслідувань (ФБР) попередив американські компанії та органи місцевої влади про потенційні кібератаки через нещодавні санкції США проти РФ.
- Представник ЦРУ Вільям Дж. Бернс заявив, що Путін не є божевільним. Проте за роки при владі його погляди стали більш жорсткими і Путін має твердий намір перемогти в Україні.
- Очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.