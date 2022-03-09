Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень із темою "лист схвалення касового забезпечення" серед державних організацій України. Вміст листа стосується тематики війни та надання фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба CERT-UA.

Додатком до електронного листа є XLS-файл “лист підтримки.xlsx”, відкриття якого призведе до активації макроса, що забезпечить завантаження і запуск шкідливої програми Formbook/XLoader v2.5 (очевидно, що вміст-приманка документу не релевантна для громадян України).

Згадана шкідлива програма здійснить викрадення автентифікаційних даних, збережених у програмах комп’ютера, та їхню подальшу відправку на сервер управління зловмисників.

“Якщо ви відкрили файл у вкладені, негайно змінюйте паролі до облікових записів, які зберігаються та використовуються на комп’ютері”, – йдеться у повідомленні.

В урядовій команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою [email protected]