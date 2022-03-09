Про це повідомляє пресслужба CERT-UA.

Додатком до електронного листа є XLS-файл “лист підтримки.xlsx”, відкриття якого призведе до активації макроса, що забезпечить завантаження і запуск шкідливої програми Formbook/XLoader v2.5 (очевидно, що вміст-приманка документу не релевантна для громадян України).

Згадана шкідлива програма здійснить викрадення автентифікаційних даних, збережених у програмах комп’ютера, та їхню подальшу відправку на сервер управління зловмисників.

“Якщо ви відкрили файл у вкладені, негайно змінюйте паролі до облікових записів, які зберігаються та використовуються на комп’ютері”, – йдеться у повідомленні.

В урядовій команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою [email protected]