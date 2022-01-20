Космічна рентгенівська обсерваторія Chandra Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала спіральну галактику М94 у сузір’ї Гончі Пси.

Про це повідомляє пресслужба космічної рентгенівської обсерваторії Chandra в Twitter.

Наразі вчені вивчають спіральну галактику М94 всередині якої є яскрава смуга. Вона називається кільцем зі спалахами зіркоутворення, де формуються нові зірки.

Згідно з повідомленням космічної обсерваторії, кільце утворено хвилею тиску, яка рухається назовні від центру галактики та стискає газ і пил у зовнішніх областях.

У квітні неозброєним оком можна буде побачити 57 зірок з сузір’я.

Об’єкт М94 відкрив французький астроном Мешан П’єр Франсуа Андре, який вперше спостерігав за ним 22 березня 1781 р.