Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo викликав обурення своєю карикатурою на королеву Єлизавету II. Випуск журналу вийшов одразу після скандального інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Обкладинка викладена в Twitter-акаунті видання.

Карикатура з’явилася після того, як принц Гаррі та Меган Маркл розповіли в інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі про явний расизм в королівській родині. Єлизавета II зображена що стоїть на шиї у Меган Маркл під заголовком “Чому Меган втекла з Букінгемського палацу?”

В інтерв’ю Маркл говорила, що придворні іноді відмовляли їй в бажанні покинути Кенсінгтонський палац, і що вона залишала його всього два рази за чотири місяці. За словами Меган, вона почувалася самотньою і у неї з’явилися суїцидальні думки.

На це відреагувала Халіма Бегум, виконавчий директор Runnymede Trust, британського аналітичного центру з питань расової рівності. Вона вважає, що це “неправильно на всіх рівнях”.

“Королева в ролі вбивці Джорджа Флойда, що стоїть на шиї Меган? Меган каже, що не може дихати? Це не розсуває кордони, нікого не смішить і не кидає виклик расизму. Це дискредитує проблему і ображає в усіх напрямках”, – написала вона в Twitter.

Принц Вільям на цьому тижні захистив монархію від звинувачень в расизмі з пари, заявивши: “Ми дуже не расистська родина”.

У 2015 році 11 осіб, включаючи головного редактора і деяких провідних карикатуристів, були вбиті, коли брати Саїд і Шериф Куачі напали на штаб-квартиру журналу в Парижі. Це сталося після того, як журнал опублікував скандальні карикатури на пророка Мухаммеда. Два дні потому подруга братів Амеді Кулібалі взяла заручників і вбила чотирьох осіб в кошерному супермаркеті в Парижі. Charlie Hebdo перевидав карикатури минулого року.

У Франції, де секуляризм закріплений в конституції республіки, журнал розглядається як важливий символ країни, не пов’язаної релігійними правилами. Але інші вважають Charlie Hebdo провокаційним і неуважним до серйозних проблем, з якими стикаються пригноблені групи.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.

Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.