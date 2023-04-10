Про це повідомило Insider.
Ситуацію описав у новій книзі королівський біограф Роберт Джобсон. В уривку йдеться, що Чарльз дізнався про погіршення стану матері 7 вересня, а вже наступного дня прилетів на гелікоптері до замку Балморал, щоб бути біля ліжка матері разом із принцесою Анною.
“Зрозуміло, занурений у свої думки, принц знав, що визначальний момент його життя, у віці 73 років, швидко наближається: смерть його матері та його вступ на престол”, − пише Джобсон.
Після того, як він провів кілька годин із королевою − майбутній король повернувся до Біркхолла (Шотландія), щоб погуляти у навколишніх лісах із дерев’яною тростиною та кошиком. Тож коли Єлизавета ІІ померла − спадкоємець шукав гриби.
До принца Чарльза підійшов один із офіцерів особистої охорони, аби сказати, що стан здоров’я його матері різко погіршився. Тоді він повернувся до ліжка своєї матері в Балморалі. Чарльз був там 8 вересня о 15:31, коли вона померла.
Біля ліжка перебували лише дружина Чарльза Камілла, лікар королеви і принцеса Анна, яка ніколи не відходила від ліжка своєї матері, йдеться в книзі. Принц Вільям, принц Ендрю та принц Едвард прибули в Балморал близько 17:00, а принц Гаррі прибув приблизно о 20-ій вечора.
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