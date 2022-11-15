Король Великої Британії Чарльз III звернувся до парламенту країни з проханням внести поправки до закону. Він попросив, аби його брату і сестрі дозволили виконувати його обов'язки під час його відсутності.

Про це повідомило Reuters.

Король попросив збільшити кількість державних радників. Зокрема додати до переліку його сестру принцесу Анну і молодшого брата принца Едварда.

У заяві, яку зачитали від його імені в Палаті лордів, йдеться, що радники зможуть діяти від імені монарха за його відсутності. Їм нададуть право виконувати ключові функції головного монарха, крім призначення нового прем’єр-міністра. Радники обираються з-поміж його дружини та чотирьох дорослих осіб, які наступні у черзі на престол.

До групи спадкоємців входять молодший син короля принц Гаррі, молодший брат принц Ендрю і старша дочка Ендрю принцеса Беатріс. У першій черзі дружина Чарльза Камілла і його старший син і спадкоємець принц Вільям.