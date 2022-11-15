Про це повідомило Reuters.
Король попросив збільшити кількість державних радників. Зокрема додати до переліку його сестру принцесу Анну і молодшого брата принца Едварда.
У заяві, яку зачитали від його імені в Палаті лордів, йдеться, що радники зможуть діяти від імені монарха за його відсутності. Їм нададуть право виконувати ключові функції головного монарха, крім призначення нового прем’єр-міністра. Радники обираються з-поміж його дружини та чотирьох дорослих осіб, які наступні у черзі на престол.
До групи спадкоємців входять молодший син короля принц Гаррі, молодший брат принц Ендрю і старша дочка Ендрю принцеса Беатріс. У першій черзі дружина Чарльза Камілла і його старший син і спадкоємець принц Вільям.
Зазначено, що це викликало критику. Річ у тім, що Ендрю та Гаррі більше не виконують офіційних королівських ролей. Наприклад, Ендрю через дружбу з покійним американським фінансистом Джеффрі Епштейном позбавили більшості титулів і усунули від виконання королівських обов’язків. Скандал полягав в тому, що Епштейн був засуджений за сексуальні злочини, а пізніше він врегулював судову справу у США, в якій його звинуватили в сексуальному насильстві.
Також принц Гаррі відійшов від виконання королівських обов’язків у 2020 році. Він переїхав до Каліфорнії разом зі своєю дружиною Меган Маркл.
Зміни будуть вимагати від парламенту внесення поправок до умов Акту про регентство.
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