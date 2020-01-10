Президент України Володимир Зеленський повернувся в країну з відпочинку в Омані чартерним літаком Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, вартість години оренди якого стартує від 11,5 тисяч доларів.

Про це повідомили журналісти texty.org.ua.

Як раніше повідомляли журналісти програми “Схеми”, Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Водночас прес-служба президента ще вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в Україну з Оману.

Дані про прибуття літаки в Жуляни (Київ) свідчать про те, що президент прилетів чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди чартеру може становити 11,5 тисяч доларів на годину.

Враховуючи, що з Оману до Києва літак летів 7,5 годин, Зеленському переліт обійшовся приблизно в 86 тисяч доларів.

Графік замовлень цього літака свідчить про те, що чартер, найімовірніше, було замовлено ще до авіакатастрофи в Ірані. За кілька днів до цього на літак замовлень не було.

4 січня він був в Стокгольмі, а 7 січня – полетів до Москви.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.