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Час для переговорів щодо миру в Україні ще не настав – Шольц

23 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав, зазначивши, що момент, який відкриє перспективу миру, ще має настати.

Четвер, 23 лютого 2023, 23:42
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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шольц пояснив, що заява про те, що зараз мають початися переговори, ні до чого не приведе.

Потрібно розуміти, що російський президент зараз допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він досягне виконання всіх своїх цілей”, – наголосив канцлер.

Водночас він зауважив, що він має намір продовжувати розмовляти з Володимиром Путіним, аби “пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить”. Олаф Шольц висловив сподівання, що колись настане момент, коли справедливі переговори справді стануть можливими, прийнятними для українців і призведуть до правильних результатів.

Заява Шольца стала відповіддю на петицію представниці Лівої партії Сари Вагенкнехт та поборниці прав жінок Аліси Шварцер, у якій вони висловили протест проти постачання озброєнь Україні та закликали до переговорів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Теги: війна, думка, Німеччина, переговори, ФРН, шольц

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