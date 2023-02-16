Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, 16 лютого, що "настав час" для Туреччини ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до оборонного альянсу.

Про це сповіщає Reuters.

Єнс Столтенберг зустрівся на спільній пресконференції в Анкарі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Зустріч відбулася після того, як цього тижня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що очікує, що всі члени НАТО ратифікують заявки “без подальших зволікань”.

Зазначено, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до Організації Північноатлантичного договору після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Їхні заявки на членство ратифікували всі союзники, окрім Угорщини та Туреччини.

Також додається, що багато хто вважає Туреччину основною “затримкою”, а президент Таїп Ердоган зазначив, що його країна може ратифікувати заявку Фінляндії, але не Швеції. Уряд Туреччини запевняє, що Швеція переховує членів Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз вважає терористичною групою.

Нагадаємо, що глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 лютого, заявив, що важливіше, щоб минулорічні заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до альянсу ратифікували швидше, ніж щоб зробили це водночас.