Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував протистояння між ватажком ПВК "Вагнер" Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ й заявив, що час покласти край злу, яке всі боялися знищити.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter.

“Ті, хто казав, що Росія надто сильна, щоб програти: подивіться зараз”, – підкреслив очільник МЗС України.

А також закликав відмовитися “від фальшивого нейтралітету і страху перед ескалацією” та надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

“Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялися знищити”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський також прокоментував заколот “вагнерівців” проти влади РФ й заявив, що слабкість Російської Федерації очевидна.

За словами Зеленського, Україна здатна захистити Європу від розповсюдження російського зла і хаосу. А всі українські командувачі та воїни знають, що робити.

Зазначимо, що напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.