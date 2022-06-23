Британець Ейден Аслін, який у повномасштабній російсько-українській війні воював у складі ЗСУ та потрапив у полон так званої "ДНР", де його засудили до страти, зв'язався зі своїми рідними у Великій Британії. Він повідомив їм, що, скоріш за все, смертний вирок щодо нього буде виконано.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

28-річний Ейден Аслін, якого разом з двома іншими іноземцями “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, впевнений, що цей вирок скоро виконають.

Як розповіла Памела Голл, бабуся Ейдена Асліна, він подзвонив своїй матері, щоб попрощатись. Він сказав рідним, що “його час закінчується”.

“Ейден був дуже засмучений, коли телефонував матері. Ейден сказав, що у “ДНР” йому повідомив, що ніхто з Великої Британії не виходив на зв’язок і що його стратять. Звичайно, я сподіваюсь, що це неправда”, – розповіла вона.

Зазначається, що родичі військовополонених британців – Ейдена Асліна та Шона Піннера – сподівались, що їх повернуть у межах обміну полоненими.

Однак ватажок терористів так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що рішення “суду” справедливе і жодного обміну чи помилування не передбачається.

Щодо позиції Великої Британії, то міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Аслін та Піннер підписали контракт з ЗСУ, тому є повноцінними військовими, а не найманцями. Відповідно, вони повинні мати право на захист військовополонених згідно з Женевською конвенцією.