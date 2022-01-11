Політичний експерт і колишній міністр інфраструктури при уряді Гройсмана Володимир Омелян наголошує, що час президента України Володимира Зеленського дійшов до завершення – він повинен піти.

Про це Володимир Омелян розповів у коментарі #Буквам.

Колишній міністр інфраструктури заявив, що 17 січня він біля аеропорту планує зустрічати п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

“Ми всі чекаємо на Петра Олексійовича. Ми з ним і ми віримо, що він – єдиний гідний президент, який був за останні десять років в Україні”, – стверджує Омелян.

На запитання, чи розглядається можливість провокацій під час зустрічі, з урахуванням великої кількості людей, експерт відповів:

“Я вважаю, що час Зеленського завершився. Все, що він міг зробити, він вже зробив, тому далі на нього чекає лише відповідальність за ті злочини, які він скоїв”.

Володимир Омелян наголошує, що якщо представники чинної влади будуть намагатися перешкоджати людям, вони зроблять лише собі гірше.

“Тримання за владу пальцями, кігтями, зубами нічого доброго не приносить. Зеленський має піти”, – резюмує Омелян.