Про це Володимир Омелян розповів у коментарі #Буквам.
Колишній міністр інфраструктури заявив, що 17 січня він біля аеропорту планує зустрічати п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
“Ми всі чекаємо на Петра Олексійовича. Ми з ним і ми віримо, що він – єдиний гідний президент, який був за останні десять років в Україні”, – стверджує Омелян.
На запитання, чи розглядається можливість провокацій під час зустрічі, з урахуванням великої кількості людей, експерт відповів:
“Я вважаю, що час Зеленського завершився. Все, що він міг зробити, він вже зробив, тому далі на нього чекає лише відповідальність за ті злочини, які він скоїв”.
Володимир Омелян наголошує, що якщо представники чинної влади будуть намагатися перешкоджати людям, вони зроблять лише собі гірше.
“Тримання за владу пальцями, кігтями, зубами нічого доброго не приносить. Зеленський має піти”, – резюмує Омелян.
- Як відомо, 17 січня Петро Порошенко повернеться в Україну.
- Нагадаємо, що у Печерському суді планується розгляд клопотання про арешт майна п’ятого Президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- 10 січня народний депутат партії “Слуга народу” Георгій Мазурашу заявив, що вважає п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка одним з головних внутрішніх ворогів України