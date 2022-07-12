Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр Донецької області виявлено тіла ще 4 загиблих осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, усього за час проведення рятувальних робіт виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина. Натомість врятовано з-під завалів 9 осіб.

На даний час рятувальна операція триває.

Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.