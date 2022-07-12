Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, усього за час проведення рятувальних робіт виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина. Натомість врятовано з-під завалів 9 осіб.
На даний час рятувальна операція триває.
Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакувала місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.
- Також, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.
- Триває сто тридцять дев’ята доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти намагалися витіснити українські війська з району Дементіївки у Харківській області. Але ЗСУ успішно відбили кілька штурмів та змусили ворога відійти.