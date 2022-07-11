Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіло ще 1 загиблої особи.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 30 загиблих осіб, врятовано – 9 осіб. Візуально спостерігається тіло 1 загиблої особи.

Наразі рятувальні роботи тривають.

Ввечері 9 липня військові РФ завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.