Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіло ще 1 загиблої особи.
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 30 загиблих осіб, врятовано – 9 осіб. Візуально спостерігається тіло 1 загиблої особи.
Наразі рятувальні роботи тривають.
Ввечері 9 липня військові РФ завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.
- Нагадаємо, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.
- РФ продовжує систематичні обстріли мирного Харкова та області. Протягом минулої доби унаслідок діяльності агресора відбулася низка пожеж. Також ворог влучив у багатоповерхівку, під завалами була людина.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ.