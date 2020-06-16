Про це повідомляє “Київводоканал”.
Ремонтні роботи триватимуть два дні – з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня. При цьому повідомляється про можливу відсутність води на верхніх поверхах будинків через знижений тиск в районі житлових масивів:
- Новобіличі,
- Микільська Борщагівка,
- Нивки і Галагани,
- Виноградар,
- Святошин,
- Академмістечко і Біличі,
- Горенка,
- Пуща-Водиця.
“Жителям цих житлових масивів, особливо тим, хто проживає на верхніх поверхах, радимо заздалегідь запастися водою в необхідних обсягах”, – йдеться в повідомленні.