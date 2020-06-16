Про це повідомляє “Київводоканал”.

Ремонтні роботи триватимуть два дні – з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня. При цьому повідомляється про можливу відсутність води на верхніх поверхах будинків через знижений тиск в районі житлових масивів:

  • Новобіличі,
  • Микільська Борщагівка,
  • Нивки і Галагани,
  • Виноградар,
  • Святошин,
  • Академмістечко і Біличі,
  • Горенка,
  • Пуща-Водиця.

“Жителям цих житлових масивів, особливо тим, хто проживає на верхніх поверхах, радимо заздалегідь запастися водою в необхідних обсягах”, – йдеться в повідомленні.