Близько 70 українців зможуть повернутися з Австрії 18 березня. Їх спецрейсом перевезе місцева авіакомпанія.

Про це повідомив в Facebook посол Австрії в Україні Олександр Щерба.

Як повідомлялося раніше, близько 500 громадян України не можуть повернутися додому через посилений карантин, введений в країнах Європи у зв’язку з поширенням COVID-19.

Увечері у вівторок посольству України вдалося домовитися з австрійською авіакомпанією про те, що частину громадян заберуть літаком місцевої авіакомпанії вранці 18 березня.

“Нарешті хороші новості.￼ Я вдячний австрійським авіалініям, які завтра о 9:50 відправляють в Україну пасажирів, які не змогли вилетіти в зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії”, — повідомив Щерба.

За словами посла, рейс зможе забрати близько 70 осіб, вартість квитка для тих, хто не потрапив на літак через скасування рейсів, складе 493 євро.

Крім того, стало відомо, що чартерний рейс, який повинен забрати інших громадян України, прибуде в четвер.

“Щодо очікуваного чартеру, він буде швидше за все в четвер вранці. Завтра повідомимо про те, де придбати. Ціна буде 149 євро”, — додав посол.

Також він подякував українській громади Відня за допомогу застряглим в країні громадянам.