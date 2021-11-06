Про це повідомляє КМДА.
На Кільцевій дорозі сталася аварія магістрального водоводу великого діаметра 1400 мм, через що велика частина київських районів на правому березі Дніпра залишилися без води.
Так, було знижено тиск у водопровідних мережах у наступних мікрорайонах:
- Микільська Борщагівка
- Південна Борщагівка
- Теремки-1
- Теремки-2
- Феофанія
- Голосіїв
- Батиєва Гора
- Залізничний масив
- Олександрівська Слобідка
- Солом’янка
- Першотравневий масив
- Чоколівка
- Відрадний
Також повідомляється про відсутність водопостачання у Вишневому та Софіївській Борщагівці.
Загальна кількість населення, що залишилося без води, може складати до 700-800 тисяч осіб.
Місто організувало тимчасові автоцистерни з питною водою, що чергуватимуть за адресами:
- вул. Зодчих, 60, 60-А;
- вул. Якуба Коласа, 14;
- бульвар Кольцова, 17;
- вул. Гната Юри, 1/11;
- вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
Наразі тривають роботи з ліквідації аварії.
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- Своєю чергою тміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.