Про це у коментарі #Буквам повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, причинами такого рішення стали конфлікти з пасажирами, які не мають спецквитків, та штрафи.

“Дійсно, ситуація така, що штрафують саме водіїв. За те, що люди без перепусток. Як показав досвід понеділка понад 50 % не мають таких спецперепусток, але якщо людина виходить на зупинку, вона свідомо йде на порушення, вона заходить в автобус і починає сперечатися з водієм. Водіїв на довго не вистачає, щоб на кожній зупинці сваритися з пасажирами. А з іншого боку працівники патрульної поліції вже почали складати протоколи. Причина об’єктивна, тому що саме водія оштрафують на 17 тисяч, а це фактично місячна зарплатня”, – зазначив голова Асоціації перевізників.

Він також повідомив, що деякі водії навіть звільняються.

Крім того, Мойсеєнко додав, що спілка Асоціації перевізників звернулася до департаменту транспортної інфраструктури Київської міської ради із проханням вжити заходів, які допоможуть уникнути банкрутства перевізників, а також не дозволять допустити повної зупинки перевезень пасажирів.

Нагадаємо, з 5 квітня, у Києві почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт столиці працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.

Раніше #Букви розповідали, як працює громадський транспорт у Києві у період локдауну.