400 з 1433 км розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, знищено.

Про це йшлося у відеозверненні президента, опублікованому 2 квітня.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словам Зеленського, під час передачі виявили, що понад 400 км нафтопродуктопроводу знищено.

“На виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. У процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу”, — заявив він.

Зеленський заявив, що це “диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність”.

“Причетним до цього особам скажу коротко, цитатою з відомої комедії: “Ваше дело – труба!”, — додав президент.

Що відомо про цей нафтопродуктопровід?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововідкриті обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.