Печерський районний суд Києва не пустив частину журналістів на судове засідання, де мають обрати запобіжний захід одному з лідерів руху "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання могло початися о 12:00. Крім того, охорона суду повідомила, що не допустить на засідання частину журналістів, оскільки їх немає у списках акредитованих. Однак журналісти стверджують, що заздалегідь подавали заяви на акредитацію.

Також охорона повідомила, що суддя Костянтінова особисто затверджувала списки журналістів.

В коментарі #Буквам Роман Ратушний сказав, що він з адвокатом прибули до суду заздалегідь, аби суд почався вчасно і нікого не затримувати.

Нагадаємо, що Романа Ратушного звинувачують за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Для нього вимагають цілодобовий домашній арешт.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео Геращенко зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом тощо). Один з чоловіків, названих на відео — Роман Ратушний — заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.