Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Засідання могло початися о 12:00. Крім того, охорона суду повідомила, що не допустить на засідання частину журналістів, оскільки їх немає у списках акредитованих. Однак журналісти стверджують, що заздалегідь подавали заяви на акредитацію.
Також охорона повідомила, що суддя Костянтінова особисто затверджувала списки журналістів.
В коментарі #Буквам Роман Ратушний сказав, що він з адвокатом прибули до суду заздалегідь, аби суд почався вчасно і нікого не затримувати.
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Нагадаємо, що Романа Ратушного звинувачують за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Для нього вимагають цілодобовий домашній арешт.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео Геращенко зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом тощо). Один з чоловіків, названих на відео — Роман Ратушний — заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.
- 24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
- За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.