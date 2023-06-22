Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року прокат українських фільмів відновився у червні. Після року роботи досягнуто значних результатів: частка українського кіно в національному бокс-офісі становить 27%.

Джерело: інтерв’ю Вікторії Ярмощук агентству “Інтерфакс-Україна”

У 2020 році частка українського кіно в національному бокс-офісі становила 6,4%. Різке збільшення українських фільмів у національному прокаті свідчить про те, що українці свідомо вибирають своє кіно.

Генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук зазначила, що американська платформа Netflix почала частіше купувати український контент.

“Це американська корпорація, вона абсолютно про гроші, це не акт підтримки, вони справді звернули на нас увагу, почали бачити в нас той контент, який вони можуть поставити на свою платформу”.

Вона також додала, що українські професіонали дуже ціняться в інших країнах.

“Наша компанія робить сервіс з виробництва візуальних ефектів, постпродакшену, саундпостпродакшену для американських, китайських, індійських, будь-яких фільмів. І вони звертаються до нас тому, що рівень креативу українців робить насправді унікальною пропозицію”.

Вікторія зазначила, що в розробці ще один повнометражний мультфільм про українську героїню – Роксолану.