21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у РФ. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такий крок - це свідчення того, що Росія зіштовхнулась з низкою проблем під час невдалого повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти наголосили, що навіть часткова мобілізація навряд чи зможе допомогти Росії розв’язати ці проблеми у найближчі місяці. Однак, додали аналітики, додаткових сил може вистачити для того, аби у 2023 році Кремль міг підтримувати сьогоднішній рівень російсько-української війни, хоча і такий розвиток подій поки що неможливо назвати точним.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив в інтерв’ю 21 вересня, що часткова мобілізація відбуватиметься кількома етапами, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому раптовому притоку російських військ, який може різко змінити хід війни.

“Таким чином, часткова мобілізація Росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до зими”, – наголосили експерти.

Путін і Шойгу також заявили, що мобілізації підлягатимуть лише резервісти, які пройшли первинну військову службу, давши зрозуміти, що Росія не буде розширювати призов.

Шойгу також заявив, що мобілізація не торкнеться студентів. Ці коментарі явно мали на меті розвіяти побоювання російського населення щодо того, що “часткова мобілізація” є кодом загального призову.

Незрозуміло, скільки російського резерву вже залучено до повномасштабної війни в Україні. У листопаді 2021 року західна розвідка повідомляла, що Росія призвала “десятки тисяч резервістів” у межах передвоєнної мобілізації. У червні 2022 року українські військові повідомили, що російські війська направили 80 000 військовослужбовців мобілізованого резерву для боротьби в Україні

“Російські військові, ймовірно, викликали найбільш боєздатні резерви під час передвоєнної мобілізації, що свідчить про те, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного персоналу з самого початку”, – додали експерти.

Російські резервісти не мають навичок війни і не проходять жодних навчань після завершення терміну призову. Російська обов’язкова військова служба триває всього один рік, що дає призовникам мало часу, щоб стати справжніми армійцями.

Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок з часом. Шойгу говорив про намір призвати резервістів із “бойовим досвідом”, але дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз воюють в Україні, мають бойовий досвід.

Невідомо також, скільки триватиме підготовка мобілізованих перед тим, як їх відправлять на війну проти України. До прикладу голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, що мобілізовані резервісти будуть тренуватися понад місяць перед тим, як їх відправити на службу. Водночас військовий комісаріат Курської області оголосив, що резервісти віком до 30 років відправляться негайно без додаткової підготовки.