Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що члени-країни Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків - "Сбербанку".

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами Шарля Мішеля, учасники Євросоюзу не змогли повністю припинити купівлю російської нафти, однак шостий пакет передбачає заборону на понад 2/3 імпорту “чорного золота” з РФ.

Голова Євроради наголосив, що навіть така часткова заборона скоротить “величезне джерело фінансування” для російської “військової машини”.

Серед інших ухвалених обмежень:

– відключення “Сбербанку” РФ від міжнародної банківської системи платежів SWIFT

– блокування трансляції трьох державних мовників Росії на території Євросоюзу

– розширення списку підсанкційних росіян, які відповідальні за воєнні злочини на території України

На узгодження санкцій зреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У своєму Twitter-акаунті вона привітала рішення країн-членів ЄС щодо часткового нафтового ембарго:

“Це дозволить, фактично, скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року”, – написала вона.