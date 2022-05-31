Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
За словами Шарля Мішеля, учасники Євросоюзу не змогли повністю припинити купівлю російської нафти, однак шостий пакет передбачає заборону на понад 2/3 імпорту “чорного золота” з РФ.
Голова Євроради наголосив, що навіть така часткова заборона скоротить “величезне джерело фінансування” для російської “військової машини”.
Серед інших ухвалених обмежень:
– відключення “Сбербанку” РФ від міжнародної банківської системи платежів SWIFT
– блокування трансляції трьох державних мовників Росії на території Євросоюзу
– розширення списку підсанкційних росіян, які відповідальні за воєнні злочини на території України
На узгодження санкцій зреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У своєму Twitter-акаунті вона привітала рішення країн-членів ЄС щодо часткового нафтового ембарго:
“Це дозволить, фактично, скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року”, – написала вона.
- Нагадаємо, представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися щодо ембарго на російську нафту після того, як “важкі переговори” завершились безрезультатно, відтермінувавши у такий спосіб шостий раунд європейських санкцій проти Москви.