У рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 в Україні приватним лабораторіям і клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування (методом полімеразної ланцюгової реакції).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Для цього відповідні установи охорони здоров’я повинні мати ліцензію і потужності.

“Сьогодні дозволено проводити тестування методом ПЛР на коронавірусну хворобу всім установам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію і потужності. Єдине зобов’язання для них – звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби і повідомляти про це в регіональні заклади громадського здоров’я, щоб всі випадки потрапляли в статистику”, – наголосив Ляшко.

За його словами, це допоможе провести “належне епідеміологічне розслідування кожного випадку”.

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(На відео – з 13:52)

У середині березня Ляшко повідомляв, що експрес-тести на коронавірус вже можна пройти не лише в державних, а й у приватних клініках. Тоді він наголошував, що ведеться робота із приватними лабораторіями, “щоб дозволити проводити ПЛР-діагностику коронавірусу”.