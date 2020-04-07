Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Для цього відповідні установи охорони здоров’я повинні мати ліцензію і потужності.
“Сьогодні дозволено проводити тестування методом ПЛР на коронавірусну хворобу всім установам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію і потужності. Єдине зобов’язання для них – звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби і повідомляти про це в регіональні заклади громадського здоров’я, щоб всі випадки потрапляли в статистику”, – наголосив Ляшко.
За його словами, це допоможе провести “належне епідеміологічне розслідування кожного випадку”.
(На відео – з 13:52)
У середині березня Ляшко повідомляв, що експрес-тести на коронавірус вже можна пройти не лише в державних, а й у приватних клініках. Тоді він наголошував, що ведеться робота із приватними лабораторіями, “щоб дозволити проводити ПЛР-діагностику коронавірусу”.
- В Україні зараз можливо проводити до 30 тисяч лабораторних тестів на коронавірус COVID-19 на тиждень. При цьому планується збільшити їх кількість до 80 тисяч на тиждень.
- Україна почала виробництво власних ПЛР-систем. Щодня країна буде отримувати від 2 до 7 тисяч тестів на COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я наступного тижня очікує отримати 20 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва.