Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.
Повідомляється, що станом на 12 годину 23 березня активних дій противника на Волинському напрямку не зафіксовано.
Більш того, частину білоруських армійців відвели від білорусько-українського кордону та повернули до пунктів постійної дислокації, про що напередодні заявили й у самій Білорусі.
Водночас значне угруповання військ Республіки Білорусь продовжує перебувати поблизу державного кордону України.
- Нагадаємо, військових Білорусі намагаються схилити на війну з Україною за грошову винагороду. Солдатам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць із пільгами на навчання у вишах Росії.
- Також у Сполучених Штатах Америки та НАТО вважають, що Білорусь вживає необхідних заходів, аби “невдовзі” приєднатися до РФ в її війні проти України.