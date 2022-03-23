За даними Генерального штабу Збройних сил України, окремі підрозділи військових Республіки Білорусь повернулись з білорусько-українського кордону до пунктів постійної дислокації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що станом на 12 годину 23 березня активних дій противника на Волинському напрямку не зафіксовано.

Більш того, частину білоруських армійців відвели від білорусько-українського кордону та повернули до пунктів постійної дислокації, про що напередодні заявили й у самій Білорусі.

Водночас значне угруповання військ Республіки Білорусь продовжує перебувати поблизу державного кордону України.